أجدد زيجات هاني عادل..تعرف على أبرز المعلومات عن دياموند بو معبود

/626656/أجدد-زيجات-هاني-عادلتعرف-على-أبرز-المعلومات-عن-دياموند-بو-معبود

لايزال الفنان هاني عادل متصدرًا قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث الشهير “جوجل”، بعد إنتشار صور من حفل زفافه على الفنانة اللبنانية دياموند بو معبود داخل أحد الفنادق الشهيرة بمدينة دهب.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن الفنانة اللبنانية دياموند بو معبود الزيجة الثالثة للفنان هاني عادل، فضلًا عن زيجاته السابقة.

أول لقاء بين هاني عادل والفنانة دياموند بو معبود

كان أول لقاء ومشاركة بين الفنان هاني عادل و زوجتة الفنانة دياموند بو معبود في مسلسل "السهام المرموقه" عام 2018 ، وعلى الرغم من كونها ممثلة و شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية إلا أن الجمهور لم يتعرف عليها بسبب عدم الظهور الإعلامي الكثيف لها.

أبرز المعلومات عن دياموند بو معبود

حصلت الفنانة دياموند بو معبود على دبلومة الدراسات العليا في الإخراج والتمثيل، بالإضافة لكونها دكتورة في إحدى الجامعات اللبنانية، ومن هوايتها المفضلة القراءة و الرسم و السفر.

أثبتت "دياموند" نفسها على الساحة الفنية اللبنانية، حيث فازت بأفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 39 عن دورها في فيلم “في سوريا”، للمخرج البلجيكى فيليب فان لو، والذي تطرق إلى الحرب في سوريا عندما يتحول الأمان إلى خوف بسبب الحرب.

شاركت في العديد من الأعمال منها مسلسل "روبي" الذي كان سبب في حفظ ملامحها إلى حد ما عند الجمهور المصري، وذلك في عام 2012، بالإضافة إلى مسلسل "سهام مرموقة" الذي يعد أول مشاركة مع زوجها الفنان هاني عادل.

ظهرت في فيلم «الكتابة على الثلج» للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والذي افتتح مهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 2017، و أيضًا الفيلم الفرنسي "إيدين"، وحصلت على عضوية العديد من لجان التحكيم في المهرجانات السينمائية العالمية، منها لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة في دورته الـ 40، الأفلام الروائية القصيرة في مهرجان مالمو للسينما العربية، والأفلام الروائية بالدورة التاسعة والعشرين من مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

أكدت الفنانة دياموند، في وقت سابق أثناء إستضافتها بإحدى البرامج، أنها لا تحبذ الكشف عن عمرها للإعلام حتى تستطيع أن تؤدي جميع الأدوار.

الجدير بالذكر، أن الفنان هاني عادل تزوج 3 مرات، أحدهما فتاة فرنسية و أنجب منها طفلتين "نجمة وليال" اللاتي يعيشان في فرنسا لأستكمال دراستهما، حيث يخفيهم هاني عادل عن الأعلام، بالإضافة إلى أنه تم عقد قرانه على الفنانة المشهورة حلا شيحة بعد قصة حب قوية، و لكن أختلف معها وانفصل عنها قبل حفل زفافهما بأيام قليلة.