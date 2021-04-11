/626657/النيابة-العامة-20-وفاة-و199-مصاب-في-حادث-قطاري-سوهاج

كشف بيان النيابة العامة المصرية عن عدد ضحايا حادث قطاري سوهاج، والذي أسفر عن وفاة عشرين شخصًا، وإصابة مائة وتسعة وتسعين.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت النيابة العامة المصرية منذ قليل، نتائج التحقيقات في حادث قطاري سوهاج، حيث كشف التحقيقات عن توقف القطار المميز بين محطتي سكة حديد المراغة وطهطا لعدة دقائق ثم تحرك وتجاوز مزلقان السنوسي قبل توقفه مرة أخرى حتى قدوم القطار الإسباني القادم من محطة سوهاج واصطدامه بالقطار المميز.

وكان سائق القطار المميز قد ادعى في التحقيقات ظهور إشارات ضوئية بشاشة التحكم بكابينة القيادة ، مما أدى لإنخفاض معدل ضغط الهواء بالأنابيب الواصلة بين عربات القطار مما أوقفه أليًا، وأحالا أسباب هذا الانخفاض إلى سحب أحد مقابض الخطر بأي من العربات، أو غلق أحد صمامات تحويل الهواء المضغوط بالمكابح –الجزرات، ومع بدء ارتفاع معدل ضغط الهواء تحرك القطار متجاوزا مزلقان السنوسي، ثم توقف مرة أخرى بموقع التصادم، مؤكدا إيقافه جهاز المكابح والتحكم الألي أثناء الرحلة بدعوى تعطيله حركة القطار، ومن جانبها قامت النايبة العامة بتقديم أقوال سائق القطار المميز ومساعده إلى اللجنة الهندسية المشكلة لبحث حقيقة الأمر من الناحية الفنية.

ومن جهة أخرى قرر مساعد القطار الإسباني توليه قيادة القطار وقت وقوع الحادث ، مدعيا سيره على سرعة خمسة وتسعين كيلومتر في الساعة قبل موقع التصادم، ولكنه شاهد توقف القطار المميز على مسافة خمسمائة إلى ستمائة متر، وقرر استخدام المكابح اليدوية لإيقاف الجرار ولكنه لم يتوقف وحدث التصادم، ومن جانبه أكد سائق القطار الإسباني أنه هو من تولى قيادة القطار وقت وقوع الحادث وسيره على سرعة تسعين كيلومتر في الساعة ، مقرا بإيقاف بإيقاف جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC) بالقطار، مدعيا بأن هناك تعليمات شفاهية من الهيئة القومية للسكك الحديدية بعدم تشغيل هذا الجهاز.

ونتج عن الحادث تلفيات بالقطارين بلغت قيمتها خمسة وعشرين مليونًا، وثمانمائة وتسعين ألفًا، وخمسمائة وثلاثة وثمانين من الجنيهات.