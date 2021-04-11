/626658/أذان-المغرب-ننشر-موعد-إفطار-أول-وثاني-أيام-شهر-رمضان-المبارك-2021

“مدفع الإفطار إضرب”، عبارة يعرفها المصريون جيدًا والتي تعلن الإفطار وانتهاء يوم صيام في شهر رمضان المبارك، حيث حلت علينا نفحات الشهر الكريم لعام 2021.

وتفصلنا ساعات قليلة عن أول أيام الشهر المبارك، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأحد، الهلال في احتفال رسمي، في قاعة الاحتفالات الكبرى في مركز مؤتمرات الأزهر في مدينة نصر.

وسيعلن بعد صلاة المغرب، مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

أول أيام شهر رمضان

فيما أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، هو أول أيام شهر رمضان المبارك وذلك للعام الهجري 1442.

وجاءت تأكيدات المعهد وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، على أن يكون آخر أيامه هو الأربعاء الموافق 12 مايو المقبل، وبالتالي يكون الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك.

بينما أوضح الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد أذان الفجر لأول أيام رمضان المقبل سيكون الساعة 4 فجرًا، وذلك وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة والجيزة.

موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

وأضاف أن موعد أذان الظهر لأول أيام الشهر الكريم سيكون الساعة 11:55 بتوقيت القاهرة، والعصر الساعة 3:30 مساء، والمغرب 6:21 مساء وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، والعشاء سيكون الساعة 7:42 مساء.

الأربعاء 14 أبريل الموافق 2 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:42، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30.