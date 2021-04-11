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/626659/الإفتاء-احتفالية-كبرى-لاستطلاع-هلال-رمضان

12:19 م - الأحد 11 أبريل 2021

أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن احتفالية كبرى مساء اليوم الأحد، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان الكريم، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، وسوف يعلن مفتي الجمهورية خلال الإحتفالية نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، مع مراعاة كافة التدابير الإحترازية خلال الحفل للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، حيث سيحضر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف نائبًا عن رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق، كما سيحضر الاحتفال أيضًا عدد من الوزراء وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات.