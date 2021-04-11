/626660/تعرف-علي-أول-رد-من-محمود-الخطيب-بعد-التعاون-مع-الجامعة-الأمريكية

أعرب محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية؛ لإطلاق المشروع التعليمي المشترك بين الجانبين، في إطار الدور المجتمعي والخدمي الذي يقوم به النادي، وهو ما سبق أن أشار إليه مجلس الإدارة في برنامج عائلة الأهلي.

أكد محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم بمقر النادي بالجزيرة أنه سعيد باتعاون مع الجامعة الأمريكية، حيث رحب الخطيب بجميع الحضور وعلى رأسهم فرانسيس ريتشردوني رئيس الجامعة الأمريكية ومحمد عبدالسلام، المدير التنفيذي للتعليم بكلية إدارة الأعمال بالجامعة.

وقال:” ان هذا اليوم من الأيام السعيدة للنادي الأهلي الذي لا يتوقف دوره فقط على الجانب الرياضي، ولكنه يمتد إلى الدور الخدمي والمجتمعي”.

وتابع حديثة قائلاً :”أن النادي يتطلع لتعاون مثمر بين الأهلي والجامعة الأمريكية، التي حيت تعد كيانا تعليميا كبيرا وصاحب ريادة وتاريخ عريقين، هذا البروتوكول يأتي في إطار هذا التعاون، ليعكس الدور المجتمعي الذي يقوم به النادي، وهو ما سبق أن أشار إليه مجلس الإدارة في برنامج عائلة الأهلي.

وأستكمل حديثة قائلاً:” ان دور النادي الأهلي ليس فقط لحصد البطولا والألقاب، ولكنه يمتد إلى تحمله مسئولية مجتمعية كبيرة للمساهمة في تعظيم وتطوير دور المواطن لخدمة المجتمع، وذلك من أجل النهوض ببلدنا الحبيب.

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وأختتم حديثة قائلاً:” أأن ذلك المشروع كان من ضمن الخطط في عقول مجلس أدارة النادي وذلك قبل توليه المهمة رسمي في إطار الاهتمام بأعضاء وجماهير النادي، وتم وقتها تكليف محمد سراج الدين عضو المجلس لإنجازه والعمل عليه من أجل خروجه إلى النور وهو ما نعلن عنه اليوم.

وأكد رئيس النادي أن هذا المشروع يتضمن أيضا إزاحة الستار عن شهادة النادي الأهلي التعليمية التي تقوم في المقام الأول على إعداد كوادر إدارية تكون قادرة على إحداث الفارق على الصعيد التسويقي والتمويلي.

وأضاف:”أن جميع المؤسسات سواء كانت رياضية او غيرها، يجب ان ندعمها لأجل المواطنين وبلدنا الغالية”.

وأختتم حديثة قائلاً:” مؤكداً انه النادي الأهلي فخور ولديه الشرف الكبير في تعاون برتكول مع الجامعة الأمريكية”.