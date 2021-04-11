/626661/أول-تعليق-لـ-خالد-النبوي-بعد-خروجه-من-العناية-المركزة

كشف المخرج عمرو عرفة، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، عقب خروجه من العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تحسن حالته الصحية.

دوت الخليج يستعرض لكم تفاصيل المكالمة الهاتفية التي تلقاها المخرج عمرو عرفة من الفنان خالد النبوي بعد خروجه من العناية المركزة.

أعرب عمرو عرفة، عن سعادته بعدما تلقى مكالمة هاتفية من خالد النبوي فكتب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "لما سمعت صوته مصدقتش لإني عارف أنه في العناية المركزة".

خالد النبوي يكشف عن تحسن صحته

واستطرد عمرو عرفة حديثه، قائلًا: "قالي أنا الحمد لله كويس وأنت أول واحد بكلمه الفرحة مكنتش سايعاني، ومتخافش أنا هبقي كويس وهنرجع نصور قولتلوا مش مهم التصوير المهم صحتك.. خايف على شغله في وسط مرضه.. حبيبي يا خالد".

زوجة خالد النبوي تطمأن الجمهور على صحته

طمأنت منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي، جمهوره عليه، مؤكدة أن حالته الصحية في تحسن مستمر بعدما غادر غرفة العناية المركزة، حيث يتواجد الآن في غرفة عادية.

خالد النبوي يشارك في حفل المومياوات الملكية

ظهر خالد النبوي بشكل مميز وجذاب أثناء مشاركته في الفيلم التسجيلي"تعالوا مصر" الذي تم عرضه خلال احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف الحضاري القومي بالفسطاط.

وتحدث خلال الفيلم التسجيلي عن الحضارة المصرية والترميمات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة للعديد من الاماكن الآثرية الهامة في مصر.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال “النبوي” كان مسلسل لما كنا صغيرين الذي تم عرضه خلال شهر رمضان المنصرم 2020، والذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة ريهام حجاج، والفنان محمود حميدة، محمود حجازي، ونسرين أمين، فضلًا عن باقة لامعة من النجوم.