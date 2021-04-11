/626663/موعد-السحور-والإمساك-وأذان-الفجر-أول-يوم-في-رمضان-تعرف-على-إمساكية-الأسبوع-الأول

حلت علينا نفحات الشهر الكريم لعام 2021، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن أول أيام الشهر المبارك، وتستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الهلال في احتفال رسمي، في قاعة الاحتفالات الكبرى في مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

ويعلن بعد صلاة المغرب، مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

أول أيام شهر رمضان

يصل عدد ساعات الصوم في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المعظم 2020، لحوالي 15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:45 صباحًا، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:25 صباحًا، أما موعد الإمساك فكان فى 3:25 صباحًا.

وموعد أذان الظهر لأول أيام الشهر الكريم سيكون الساعة 11:55 بتوقيت القاهرة، والعصر الساعة 3:30 مساء، والمغرب 6:21 مساء وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، والعشاء سيكون الساعة 7:42 مساء.

الأربعاء ثاني أيام رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:42، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30.

الخميس 15 أبريل ثالث أيام رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:43، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30.

الجمعة 16 أبريل رابع أيام رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23، العشاء 7:44، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30.

السبت 17 أبريل 5 أيام رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و49 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:45، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30.