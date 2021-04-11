بسبب عطسة.. حبس سيدة أمريكية 30 يوما

قضت محكمة أمريكية بالسجن على سيدة من ولاية فلوريدا، تدعى ديبرا هانتز، بالسجن لمدة 30 يوما وغرامة مالية قدرها 500 دولار، وذلك بسبب عطسها عمدا في وجه عميلة أخرى في أحد المتاجر العام الماضي.

ومن المقرر أن تقضي السيدة البالغة من العمر 53 عاما، مدة حبسها في سجن مقاطعة دوفال، وبعد أن تنتهي فترة عقوبتها، سوف تقضي ستة أشهر من المراقبة ودورة تدريبية فى إدارة الغضب لارتكابها جنحة.

وجاء تصرف هانتز في بداية انتشار وباء كورونا بالولايات المتحدة العام الماضي، حيث لم تحرض على إرتداء الكمامة وقامت بالعطس في وجه عميلة أخرى عمدا.

ومن جانبه أشار القاضي إلى أنه على الرغم من أن هانتر كانت قلقة للغاية بشأن رفاهية عائلتها، والتى كانت متضررة بشكل دائم نتيجة أفعالها، إلا أنها لم تظهر سوى القليل من الندم على الصدمة التى سببتها لسبراج وأحبائها".

وكانت سبراج قد سجلت مقطع فيديو حقق انتشارا واسعا على مواقع السوشيال ميديا، تظهر فيها هانتر تنتظر لدفع حسابها فى متجر بايير وان، وقالت للعميلة : "هل تريدين حقا هذا؟ ماذا تريدين؟، ثم سارت نحوها وقالت لها أعتقد أننى سأقترب منك وسأسعل فى وجهك، ما رأيك بهذا؟".