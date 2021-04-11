/626666/من-يواجه-الأهلي-في-دور-ال-٨-لدوري-الأبطال

صعد النادى الأهلى ثانى المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزانى ، وبالتالى المقرر للأهلى أن يواجه أحد الفرق الصاعدة مركز أول في المجموعات الأخرى .

أوائل المجموعات : سيمبا التنزانى ( نفس مجموعة الأهلى وبالتالى خارج المنافسة ) بالتالى يصبح أمام الأهلى واحدة من هذه الفرق : صن داونز جمعت الفريقين 7 مباريات فقط على مدار التاريخ ، وجميعهم في دورى أبطال افريقيا ، فاز الأهلى في 3 مباريات ، وتعادل في اثنين ، وتلقي هزيمة واحدة .

أول مباراة جمعت الفريقين كانت في ذهاب دور نهائي دوري الأبطال نسخة 2001 ، واإنتهت المباراة بتعادل إيجابي -1، وكان صاحب هدف التعادل كابتن سيد عبدالحفيظ ، وفي مباراة الإياب فاز الأهلي بثلاثية نظيفة ، وكان أول هاتريك لخالد بيبو .

ألتقي الفريقان مجددا في دور ثمن النهائي لـ نسخة 2007، وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل 2-2، وفي مباراة الإياب فاز الأهلي بنتيجة 2- صفر. وفي نسخة 2018 -2019 إلتقي الفريقين في دور ربع النهائي ، وإنتهت مباراة الذهاب بفوز صنداونز بخماسية دون رد وسط زهول من جماهير القلعة الحمراء ، وفي مباراة الإياب فاز الأهلى بهدف دون رد .

أخر نسخة 2019-2020 ، انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 للأهلى ، ومباراة الإياب بتعادل إيجابي للفريقين ، وتوج الأهلى بالبطولة على حساب غريمه التقليدى الزمالك .

الوداد المغربي جمعت الفريقين 12 مبارة حقق الأهلي الفوز في 6 مواجهات ، و إستطاع الوداد القوز في مبارتين فقط.

تعادل الفريقين تعادل إيجابي في3 مواجهات بينما هناك مباراة واحدة إنتهت بالتعادل السلبي.

الترجى التونسي جمعت الفريقين 16 مباراة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، فاز الأهلى فى 6 مباريات ، وكان من ضمنهم ثلاث مرات خارج الديار في تونس . تعادل الفريقين في 6 مواجهات ،حقق الترجى الفوز في 4 مباريات فقط . المواجهة الأخيرة التى جمعت الفريقين كانت في 2018 فاز الأهلى في الذهاب بنتيجة 3-1، وخسر الشياطين الحمر في الإياب بنتيجى 3-0 ، وخسر الأهلى وقتها البطولة .

الجدير بالذكر أن مواجهة ايا من هذه الفرق كافة ، ستكون مواجهة صعبه بالفعل ، وكان بإمكان الأحمر الصعود أول المجموعة ومواجهة أحد الفرق التة من السهل الفوز عليها .

الفرق الصاعدة ثانيا :

الأهلى شباب بلوزداد الجزائرى كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مولودية الجزائر

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق النصر في بطولة كأس مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الأربعاء المقبل .