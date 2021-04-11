فيديو.. عظة «أحد المخلّع» وشفاء النفس والروح

جدة - نرمين السيد - وقال الأنبا يوسف، خلال العظة اليوم، الأحد، إن الكنيسة تقول لنا إن ربنا يحبنا، وأن الإله قد يأتى إليك أنتَ خصيصًا، ساردًا تفاصيل القصة بأن "هناك عند بركة فى بيت "حسدا" والتي تعني "بيت الرحمة" وكان هناك ملاك ينزل يُحرِّك المياه، وأول شخص ينزل هذه المياه يُشفى من أمراضه".

وأكّد أن ذهاب الرب إلى هذا الشخص المخلّع ليؤكد له أنّه بإمكانه الشفاء؛ مشددًا على أنّه يجب إلغاء كلمة "إشمعنا" من قاموسنا اليومى؛ مؤكدًا على أنّ "ربنا مش بيفضّل حد، ربنا حاسس بقلب كل واحد، وحسّ إن الراجل المخلّع ده معندهوش حد".

وأضاف: "حتى الصوم الكبير أو المقدس رسالة لينا من إن ربنا بيحبنا، وصحيح أن الرب يتدخل فى آخر وقت، حتى فى هزيع الليل، وليه يا رب تسيب إنسان محتاج، أو إنسان فى الخطية، فمن يصبر إلى المنتهى فى إيمان، وفى رجاء، وفى صبر وهنا تبقى المعجزة".

وقال فى الختام "كل واحد يدوّر على الحلول، ميدوّرش يعمل مشكلة لكل حل، وإن لم يكن هناك حل من هذه الطريقة، بالتأكيد سيكون هناك حل بطريقة أخرى".