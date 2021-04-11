النواب يحيل ربط الموازنة العامة للجنة الخطة

جدة - نرمين السيد - أحال المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروعى قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022 ، وآخر باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021/2022 العام الرابع فى خطة التنمية المستدامة إلى لجنة الخطة والموازنة.





وأحال رئيس مجلس النواب، أيضًا إلى لجنة الخطة مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 55 مشروعًا، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة للانتاج الحربى، هذا بجانب إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الكحلاوى وأكثر من 60 نائبا بتعديل قانون تنظيم الخبرة امام جهات القضاء الى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الخطة والموازنة، وآخر مقدم من النائبة هالة ابو السعد بشأن قانون المجلس القومى للسكان إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن وذوى الاعاقة ولجنة الخطة والموازنة واللجنة التشريعية. وأعلن المستشار جبالى، أنه احال إلى اللجان المعنية رسالة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بشان ما انتهى إليه المجلس من الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم ومشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وآخرين بشان تعديل قانون حقوق ذوى الإعاقة.

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