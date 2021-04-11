موافقة برلمانية على اتفاق منحة بين مصر والتنمية الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير لجنة التضامن الاجتماعى، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020، وذلك يوم الأحد المقبل بجلسته العامة.





وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار سعى الحكومة للتصدى للأضرار الناجمة بسبب تفشى فيروس كورونا، وتأثيره على بعض القطاعات، وخاصة العاملين بالقطاع غير الرسمى، والأشخاص ذوى الحركة المحدودة. وأوضح أن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا يهدف لسد بعض ثغرات التمويل، وذلك من خلال إعطاء أولوية للتدخلات الحاسمة لضمان الأمن الغذائى للجميع خلال الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا على الصعيد الوطنى، والذى ترك عشرات الملايين من المواطنين يكافحون من أجل سبل معيشتهم.

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