الرئيس التونسى قيس سعيد يزور كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

زار الرئيس التونسى قيس سعيد، صباح اليوم، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان فى استقباله القس تادرس المسؤول عن الكاتدرائية.

وتفقد الرئيس التونسى الكاتدرائية وتعرف على معالمها الرئيسية، وفى ختام الزيارة قدم القس تادرس هدية تذكارية للضيف عبارة عن أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر.

تأتى زيارة الرئيس قيس سعيد لكاتدرائية العاصمة فى إطار زيارته الحالية لمصر والتى تستغرق ثلاثة أيام.