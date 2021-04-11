زار الرئيس التونسى قيس سعيد، صباح اليوم، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان فى استقباله القس تادرس المسؤول عن الكاتدرائية.
وتفقد الرئيس التونسى الكاتدرائية وتعرف على معالمها الرئيسية، وفى ختام الزيارة قدم القس تادرس هدية تذكارية للضيف عبارة عن أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر.
تأتى زيارة الرئيس قيس سعيد لكاتدرائية العاصمة فى إطار زيارته الحالية لمصر والتى تستغرق ثلاثة أيام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس التونسى قيس سعيد يزور كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.