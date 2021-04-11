رئيس هيئة السكة الحديد في زيارة تفقدية لمتابعة العمل بورش الفرز بالقاهرة

تفقّد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، وبصحبته المعنيين بالهيئة، العمل بورش فرز القاهرة لمتابعة انتظام العمل.

واستهل رئيس الهيئة زيارته بتفقد معهد تدريب العاملين بورش الفرز، ملتقيًا خلالها بالعاملين أثناء تلقيهم دورة تدريبة تخصصية بقاعة التدريب الرئيسية بالمعهد بالإضافة إلي ملاحظي وفنيين ورش الفرز.

وخلال كلمته، تناول المهندس أشرف رسلان بإيجاز المشروعات التي تشهدها الهيئة في الفترة الحالية، لتعريف العاملين بضرورة تكاتفهم بجانب هيئتهم في رحلة التطوير، مؤكدًا عليهم ضرورة انعكاس التطوير على آدائهم للوصول للهدف المنشود من التطوير بتقديم خدمة ترتقي لتطلعات المواطن وما ينتظره من مرفق السكة الحديد.

كما تتطرق رئيس الهيئة خلال حديثه إلى سير الهيئة في إجراءات تعيين ١٠٠٠ فني للعمل بالورش لسد العجز في العمالة داخل السكة الحديد، موجهًا معها بضرورة تكثيف العمل فيما يخص صيانة الجرارات والاهتمام بكبائن قادة القطارات واستكمال كافة المهمات بها، مع ضرورة وضع اشعارات ودسكات التهديات بصورة واضحة لإخطار قادة القطارات خاصةً بالخطوط المفردة، وفي ذات السياق تناول رئيس الهيئة تكثيف الأعمال بصورة عامة لزيادة الإنتاجية، الأمر الذي يستتبعه بالضرورة تحفيز العاملين لقاء ذلك.

وأثناء الاجتماع مع العمال والفنيين بالورش للتعرف على طلباتهم وجه رئيس الهيئة بحل مشاكلهم فورا وضرورة تكاتف الجهود وزيادة إنتاجية الورش بانضباط العمل والعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك و أكد رئيس الهيئة أن الهدف الأسمى دائمًا من رسم سياسات جديدة أو عمل استراتيجيات للمستقبل يتمثل في مصلحة العمل دون المساس بمصلحة العامل أو التعدي على حقوقه، وقام مجموعة من العاملين بعرض طلباتهم.

ووجه المهندس أشرف رسلان للعاملين بعدم الانصياع وراء بعض الأشخاص الذين يعرقلون مسيرة تقدم الهيئة وأعمال التطوير الشاملة التي تشهدها السكة الحديد وضرورة تكاتف الجميع من اجل تجاوز المرحلة الحالية والوصول للهدف المنشود، خاصة مع متابعة القيادة السياسية للبلاد خطة التطوير الجارية بالمرفق ومتابعتها الحثيثة لخطوات اصلاح السكة الحديد.

الأمر الذي تفهمه كافة العاملين من ضرورة تطبيق سياسات تتماشى مع التطوير الجاري، مبدين تقبلهم للأمر واستعدادهم للوفاء بخطة الهيئة نحو مزيد من العمل والإنتاج ورفع معدلات الأداء والإنضباط في كافة مناحي العمل من إلتزام وجهد, ومداومة العمل علي مدار اليوم للقيام بالواجبات الوظيفية علي أكمل وجه ورفع كفاءة وجودة الأعمال وزيادة طاقتها ومعدلاتها, وعادت حركة العمل والاستقرار بكافة الورش بعد حوالي ساعة من بدء العمل.

وقد أتسم اللقاء بروح الأسرة الواحدة، استمع فيه رئيس الهيئة للعاملين والذين قاموا بدورهم بعرض مقترحاتهم التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأعمال بالهيئة، ومن جانبه، وجه رئيس الهيئة بتنفيذ المقترحات التي يمكن أن تفيد صالح العمل وطبقًا لامكانات الهيئة المتاحة.

واستكمل المهندس أشرف رسلان زيارته بالمرور على ورشة العربات الاسباني الجديدة، متفقدًا خلالها حوش الورشة وما تم تجديده بعدد ٤ سكك, موجهًا بربط سكك الورشة الجديدة بالورشة القديمة وبحوش بحري وقبلي، مع التأكيد على رفع منسوب السكك التي تم تجديدها، وكذا الاستعداد بالسكة ورفع كفاءة الورشة من جهة بحري لحين الاستعداد بها من جهة قبلي، مع التوجيه بفج السكك والارتقاء بنظافة السكك بجوار الاسوار ورفع أية مخلفات بها.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس الهيئة ورشة الجرارات، موجهًا خلالها بسرعة نهو أعمال التجديدات بسكة ١ وكذا الانتهاء من أعمال الصرف وتنظيف مدخل الورشة، ورفع أية مخلفات والارتقاء بنظافة الورشة بشكلٍ عام، وكذا رفع الخردة ووضعها بالأماكن المخصصة لذلك لحين التصرف فيها بالطرق القانونية المتبعة، كما تناول خلال زيارته دراسة مقترح انشاء وحدة إعادة تدوير المياه بالورشة لترشيد الاستهلاك.

وأنهى المهندس أشرف رسلان زيارته بتفقد ورش تالجو الجديدة لمتابعة الاعمال بها، موجهًا بربط السكك الخاصة بالورشة بسكة المخرطة، لإمكان استخدامها متى اقتضت الضرورة ذلك، مع التأكيد على نهو أعمال ورشة تالجو قبل يونيه المقبل .