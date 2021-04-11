خلال زيارته لمصر.. الرئيس التونسي يلتقي الإمام الأكبر في مشيخة الأزهر

يلتقي الرئيس قيس ‏سعَيّد، رئيس الجمهورية التونسية، فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، وذلك في إطار الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها الرئيس التونسي إلى مصر.‏

ويتقدم فضيلةُ الإمام الأكبر وفدًا رفيع المستوى من علماء الأزهر، للترحيب بالرئيس التونسي في رحاب الأزهر الشريف، حيث يعقد الطرفان لقاءً يتناول سبل تعزيز العلاقات العلمية والثقافية التي تربط بين ‏الأزهر وتونس، وخصوصًا العلاقات الوطيدة بين جامعة الأزهر وجامعة الزيتونة، أعرق وأقدم جامعات العالم. كما يناقش اللقاء أهمية ترسيخ الفكر المعتدل ‏ومكافحة التطرف والإرهاب، والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية.‏

وتربط الأزهر الشريف والجمهورية التونسية علاقات تاريخية علميًّا وثقافيًّا، وقد استقبلت جامعة الأزهر على مدار تاريخها علماء تونسيين بارزين أشهرهم ابن ‏خلدون الذي عمل مدرسًا بالجامع الأزهر، والشيخ محمد الخضر حسين، الشيخ الواحد والأربعون للأزهر الشريف، حيث تولى ‏مشيخة الأزهر في 1952م.