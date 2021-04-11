خلال زيارته لمصر.. الرئيس التونسي يلتقي الإمام الأكبر في مشيخة الأزهر

يلتقي الرئيس قيس سعَيّد، رئيس الجمهورية التونسية، فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، وذلك في إطار الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها الرئيس التونسي إلى مصر.
ويتقدم فضيلةُ الإمام الأكبر وفدًا رفيع المستوى من علماء الأزهر، للترحيب بالرئيس التونسي في رحاب الأزهر الشريف، حيث يعقد الطرفان لقاءً يتناول سبل تعزيز العلاقات العلمية والثقافية التي تربط بين الأزهر وتونس، وخصوصًا العلاقات الوطيدة بين جامعة الأزهر وجامعة الزيتونة، أعرق وأقدم جامعات العالم. كما يناقش اللقاء أهمية ترسيخ الفكر المعتدل ومكافحة التطرف والإرهاب، والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية.
وتربط الأزهر الشريف والجمهورية التونسية علاقات تاريخية علميًّا وثقافيًّا، وقد استقبلت جامعة الأزهر على مدار تاريخها علماء تونسيين بارزين أشهرهم ابن خلدون الذي عمل مدرسًا بالجامع الأزهر، والشيخ محمد الخضر حسين، الشيخ الواحد والأربعون للأزهر الشريف، حيث تولى مشيخة الأزهر في 1952م.
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