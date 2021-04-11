/626675/الرئيس-التونسي-قيس-سعيد-يزور-كاتدرائية-ميلاد-المسيح

قام الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم الأحد، بزيارة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد الكاتدرائية وتعرف على معالمها الرئيسية.

وفي نهاية جولة الرئيس التونسي، حرص راعي الكاتدرائية على تقديم هدية تذكارية للضيف عبارة عن أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر، وتأتي زيارة قيس سعيد للكاتدرائية ، في إطار زيارته الحالية للقاهرة ، والتي من المقرر أن تستغرق 3 أيام.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد زار بعض المواقع التاريخية في القاهرة، فيما اطلع على محتويات المتحف القومي للحضارة، الذي تم افتتاحه منذ أيام، كما زار مسجد عمرو بن العاص وحرص على أداء الصلاة داخل المسجد، كما زار قلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك بصحبة وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني.