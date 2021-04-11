/626637/أسعار-العملات-العربية-والأجنبية-اليوم-الأحد-11-4-2021

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد الموافق 11-4-2021، يبحث العديد من المستثمرين عن أسعار العملات داخل البنوك المصرية وعلى رأسها البنك المركزي المصري .

دوت الخليج يرصد أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، وفقًا للبنك المركزي المصري، إستمرارًا للخدمات التي يقدمها للقارىء على مدار الساعة.

أسعار العملات الأجنبية وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء بشكل ملحوظ، في بداية التعاملات اليومية الصباحية ليتوقف عند 15.64 جنيه، و15.77 للبيع.

كما ارتفع سعر شراء اليورو بشكل طفيف ليصل إلى 18.58 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 18.74 جنيه فقط في البنك المركزي المصري.

كما انخفض سعر الجنيه الاسترليني ليصل سعره للشراء إلى 21.53 جنيه، وللبيع 21.72 جنيه، في بداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك المصرية.

واستقر سعر الدولار الكندي ليصل سعر الشراء إلى 12.43 جنيه، وسعر البيع وصل لـ 12.53 جنيه.

وتراجع سعر الين الياباني للشراء بشكل ملحوظ ليصل إلى 14.13، وحقق سعر البيع 14.24 جنيه، في البنك المركزي المصري.

أما اليوان الصيني استقر سعر الشراء عند 2.32 جنيه، و 2.44 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث له.

بينما قفز سعر الفرنك السويسري ليصل سعر الشراء إلى 16.87 جنيه، والبيع وصل إلى17 جنيه.

أسعار العملات العربية بالجنبيه المصري وفقًا للبنك المركزي

استقر سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و للبيع 4.20 جنيه في البنك المركزي المصري.

فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي من جديد 51.82 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 52.32 جنيه.

كما استقر سعر الدينار البحريني وفق آخر تحديث قام به البنك المركزي المصري بالجنيه 41.49 جنيه للشراء 41.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال العماني، ليصل سعر الشراء إلى 40.64 جنيه ، و 40.98 جنيه للبيع