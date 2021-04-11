صور.. رئيس الأكاديمية العربية: أزمة إيفرجيفن أثبتت للعالم أهمية قناة السويس

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن أزمة جنوح سفينة الحاويات أثبتت أهمية قناة السويس للمجتمع العالمى، مشيدا بامتلاك الهيئة استراتيجية طموحة للتطوير والتحديث.





جاء ذلك خلال لقائه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، يرافقه وفد من أعضاء هيئة التدريس والدارسين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأشاد رئيس الأكاديمية العربية بجهود رجال هيئة قناة السويس لإنهاء أزمة السفينة الجانحة والتى وصفتها وكالات الأنباء العالمية بأنها "سفينة فى حجم ناطحة السحاب".

ولفت إلى أن إعادة تعويم السفينة بأيادى مصرية فى هذا الوقت القياسى، رغم كل التعقيدات الفنية، التى أشارت إليها التقارير الدولية يثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية الإدارة المصرية فى التعامل مع هذا النوع من الأزمات.

وأضاف عبد الغفار، أن قطاع النقل البحرى يعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم كله، قائلا، إن "النقل البحرى هو العامل الرئيسى المؤثر على النمو الاقتصادى والاجتماعى".

وأكد رئيس الأكاديمية العربية، أن القيادة السياسية فى مصر تهدف إلى جعل موانئ مصر الأكثر جذبا لحركة التجارة العالمية والاستثمار خاصة وأن مصر تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لذلك.

وأهدى الفريق أسامة ربيع فى ختام الزيارة هدية تذكارية للدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.