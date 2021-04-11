صور.. تسليم شهادات توفيق أوضاع الصحف القومية

جدة - نرمين السيد - وتقرر تسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له. وأقيمت الاحتفالية بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، وسلم الشهادات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفى كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجى، بحضور رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الإصدارات القومية. جدير بالذكر أن المادة الثانية من مواد القانون رقم 180 لسنة 2018 ألزمت كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه. ويأتى هذا الاحتفال ضمن سلسلة من الاحتفالات يقيمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الصحف وأيضا تراخيص القنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية.

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