/626670/حادث-جديد-في-منشأة-نطنز-الإيرانية-لتخصيب-اليورانيوم

أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، عن وقوع حادث بمنشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، الواقعة تحت الأرض، وذلك بسبب مشكلة في الطاقة الكهربائية، حيث جاء الحادث بعد يوم واحد فقط من تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة لتخصيب اليورانيوم بالموقع.

وبحسب تصريحات المسئولين الإيرانيين، لم يسفر الحادث عن وقوع أي ضحايا أو تلوث نووي أو إشعاعي بالمنطقة، ولكن الكهرباء تضررت بشكل كبير داخل المنشأة.

ولا يعد الحادث هو الأول من نوعه داخل المفاعل الإيراني، ففي يوليو الماضي تعرض لانفجار غامض وصفته السلطات بأنه عملية تخريب تستهدف البرنامج النووي الإيراني، حيث أشارت أصابع الاتهام حينها إلى وقوف إسرائيل وراء الحادث، وقال معهد العلوم والأمن الدولي في ذلك الوقت إن المنشأة التي وقع فيها الحادث عبارة عن مصنع ضخم لإنتاج وتطوير أنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي الخاصة بتخصيب اليورانيوم.

الجدير بالذكر أن نطنز تعد من أهم منشآت البرنامج النووي الإيراني، وتخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.