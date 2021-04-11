لتيسير وصول الإسعاف والمطافي فى الطوارئ..محمد عبد العزيز يتقدم بإقتراح برغبة لنقل سوق الاحد

/626672/لتيسير-وصول-الإسعاف-والمطافي-فى-الطوارئمحمد-عبد-العزيز-يتقدم-بإقتراح-برغبة-لنقل-سوق-الاحد

تقدم النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان يتقدم باقتراح برغبة للسيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بنقل سوق الأحد خارج المنطقة السكنية حفاظا على الأهالي ونظرا لكثرة الشكاوي من صعوبة الحركة فترة السوق وصعوبة وصول الإسعاف أو المطافي في حالات الطوارئ.

وقدد حدد النائب مكان بديل لإقامة السوق لكننا نترك كذلك لجهة الإدارة تحديد مكان آخر على أن يكون خارج المنطقة السكنية حفاظا على الأهالي.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي اليوم ، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية على قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 110 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020.

هذا وبدأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد ، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن تقريرها العام ، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

خلو مقعد النائبة فرحة الشناوي

وكان المستشار حنفي الجبالي قد أعلن خلو مقعد النائبة فرحة الشناوي التي وافتها المنية منذ أيام ، وذلك بعد إخطار من اللواء محمود توفيق إىل مجلس الانواب يفيد بوفاة النائبة الدكتورة فرحة الشناوي