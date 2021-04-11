منى فاروق تكشف تعرضها للتحرش:"مش هوقف حياتي على فترة حصلي فيها سقطات"

/626674/منى-فاروق-تكشف-تعرضها-للتحرشمش-هوقف-حياتي-على-فترة-حصلي-فيها-سقطات

كشفت منى فاروق، مساء السبت، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" تعرضها للتحرش، موجهة رسالة لمنتقديها وجمهورها.

دوت الخليج يرصد لكم أهم ما استعرضته منى فاروق خلال الفيديو الذي كشفت من خلاله عن تفاصيل تعرضها للتحرش الالكتروني، بعدما تم تصويرها من قبل أحد الأشخاص المجهولين دون علمها، حيث كانت ترتدي فستان قصير، لافتة إلى أن محاولات الإساءة لسمعتها لا زالت مستمرة وتستهدف منعها من تحقيق حلمها في عالم الفن.

منى فاروق تتعرض للتحرش

وتابعت منى فاروق حديثها: "أنا من حقي أعيش في سلام ومن حقي أعيش حياتي ومش مستنية من بني آدم حاجة".

منى فاروق تعلن عن عدم مشاركتها في فيلم آل هارون

أفادت منى فاروق، أثناء مهاجمتها للمتحرشين عدم مشاركتها في فيلم "آل هارون"، دون التصريح بأي تفاصيل عن السبب تاركة للجمهور حلقة من الحيرة والتساؤلات على الجمهور.

اقرأ أيضًا..

وأوضحت”فاروق”، قائلة: "أنا مش داخلة فيلم آل هارون ولو عايزين تسألوا ليه اسألوا المنتج أو المخرج". مني فاروق تتحدى منتقديها وصرحت أثناء بثها بأنها ستكون أهم فنانة في الوطن العربي وستسعى دائما للوصول لحلمها دون النظر لما مرت به من أزمات.

أنهت منى فاروق حديثها بتوجيه رسالة لمنتقديها: "مش مسموح الحلم ده يتحقق علشان عندي مشكلة أو مريت بأزمة ما.. وأزمتي متخصكش وربنا اللي هيحاسبني مش أنتم، أنا وحشة أنتوا مالكم؟ مش مطلوب حد يقول عليا مش كويسة.. وأنا مش عايزة أحكي بعمل إيه مع ربنا.. الحمدلله مبدخلش قرش حرام على بيتي.. أنا لقيت نفسي هنا في دهب.. مش هوقف حياتي على فترة من عمري حصلي فيها سقطات".

منى فاروق تهدد بالانتحار كانت قد ظهرت منى فاروق في مقطع فيديو آخر لها عبر حسابها بموقع “الانستجرام” تهدد فيه بانتحارها، لافتة إلى أن كل الأبواب صارت مغلقة أمامها منذ فضيحة انتشار مقطعها الجنسي مع المخرج خالد يوسف، وأنها لم تعد قادرة على مواجهة أعباء الحياة المكلفة في دبي خاصة وأنها بدون عمل، وعدم قدرتها على العودة إلى مصر بسبب سوء تعامل المصريين معاها.

وتدخل الفنان شريف منير ودعمها من خلال مبادرة تمكنت من خلالها منى فاروق العودة إلى مصر، ولكنها لاتزال منتظرة أيًا من العروض الفنية.

فيلم آل هارون

الجدير بالذكر، أن فيلم "آل هارون" أحد الأعمال الفنية التي يجري تصويرها حاليًا، على الساحة الفنية، تمهيدًا لعرضها قريبًا في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجه.

ويشارك في الفيلم العديد من النجوم من بينهم الفنان منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وهاجر الشرنوبى، وعبير صبري، ويارا نور الدين، وأحمد عبد الله، ومحمد عز، حمدي هيكل، ومريم البحراوي.