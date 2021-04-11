/626671/رئيس-الجامعة-الأمريكية-الأهلي-مثل-ريال-مدريد

أعرب فرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة الأمريكية، عن سعادة في التعاون مع النادي الأهلي، وتواجده داخل نادي كبير بحجم الأهلي، حيث وجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

واكد ريكاردوني إلى اعتزاز الجامعة بالتعاون مع الأهلي الذي يعتبر صرحا رياضيا رائدا، وعبر عن فخره بالتواجد في هذا المشروع مع الخطيب، مؤكدا أنه يتطلع إلى تعاون وثيق بين الجانبين.

وتابع:” انه التعاون بين الأهلي والجامعة الأمريكية، خاصة أنها تملك انتشارا كبيرا، وتضم الكثير من المتخصصين في منظومتها حول العالم، وهو ما يتشابه مع منظومة الأهلي التي تعمل وفقا لأطر مؤسسية مشهود لها بالنجاح.

ويسعي النادي الأهلي من تعاونه مع الجامعة الأمريكية، حيث تعتبر من اكثر المؤسسات الهامة المستوى والتعليمي للكوادر الشبابية والمستقبلية على المستوى الإداري والرياضي والإعلامي، وتأهيلها بالشكل الاحترافي لمواكبة التطور الذي تشهده الرياضة، بعدما أصبحت صناعة ومجالا استثماريا كبيرا، يلعب دوراً كبير في اقتصاد العديد من الدول، وذلك يبقي الأهلي هو أول نادي في المنطقة العربية يطلق مشروع تعلمي في الرياضة مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

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ويأتي هذا لمشروع التعليمي الضخم إيماناً من النادي الأهلي وقناعات مسئوليه بأهمية التعليم ودوره المؤثر في مواكبة كل التطورات العالمية، فيما يقدم ذلك خدمات مميزه للموظفين”.

ويحصل الملتحقون بمشروع الأهلي والجامعة الأمريكية التعليمي على شهادات معتمدة من الجامعة الأمريكية تبدأ ببرامج قصيرة إلى دبلومة إلى ماجستير.

موعد مباراة القمة

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام غريمة التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم18 في تمام الساعة التاسعة مساءً.