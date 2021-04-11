/626676/عاجل-إصابة-تريزيجية-بقطع-في-الرباط-الصليبي-للركبة

كشفت تقارير إنجليزية عن حجم إصابة محمود حسن تريزيجية،والتي تعرض لها خلال مباراة ليفربول الإنجليزي، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي حسمها النادي بالفوز على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد، وشهد اللقاء تسجيل محمد صلاح هدف الريدز الأول.

وأثبتت الأشعة المبدئية إصابة محمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا والمنتخب المصري، بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد أن تعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال لقاء ليفربول الذي أنتهي بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد. ومن المقرر أن يبدء اللاعب بفريق أستون فيلا خلال الساعات القادمة، فترة التأهيل المبدئية قبل خوض العملية الجراحية في الركبة ثم بعدها تبدء مرحلة العلاج الطبيعي. إصابة تريزيجية بقطع في الرباط الصليبي في حراسة المرمي : أليسون بكيير. في خط الدفاع : أليكساندر أرنولد – نات فيليبس – كاباك – روبيرتسون. في خط الوسط : فابينيو – جيمس ميلنير – فينالدوم. في خط الهجوم : محمد صلاح – ديجو جوتا – فيرمينيو. حجم إصابة تريزيجية أمام ليفربول وجاء الإنجليزي دين سميث تشكيل فريقه أستون فيلا أمام ليفربول في لقاء الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز. بينما جاء تشكيل أستون فيلا في المباراة أمام ليفربول في حراسة المرمي : مارتينيز. تشكيل الفريقين في الدوري الإنجليزي في خط الدفاع : كاش – كونسا – مينجيس – تارجيت. في خط الوسط : دوجلاس لويز – ناكامبا – تراوري – جون ماكجين. في خط الهجوم : محمود تريزيجيه – أولي واتكينيس.

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