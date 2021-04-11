/626677/مي-رشدي-تطالب-الدولة-بتشديد-الإجراءات-الاحترازية-في-رمضان-ومراقبة-السلع-في-الأسواق

طالبت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وزير التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق قبل وأثناء شهر رمضان الكريم خاصة على تجار السلع الغذائية لمنع أي تخزين أو احتكار ومواجهة أي ارتفاعات للاسعار مشيرة إلي أن رفع الأسعار يحدث كل عام في شهر رمضان من قبل التجار .

تشديد الإجراءات الوقائية من فيروس كرونا

كما طالبت عضو مجلس النواب مي رشدي تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان خاصة الرقابه علي أماكن التجمعات مشيرة إلي أن وزارة الصحة تعلن يوميا عن ارتفاع عدد الاصابات ،مشيرة إلي أنه يجب توسيع حملات التوعية والرقابة المشدده علي المطاعم والكافيهات والمولات خاصة أن شهر رمضان يشهد ازدحام في الأماكن العامة وتجنبا لزيادة أعداد الإصابات .

النواب يتابع استعدادات الحكومة لشهر رمضان

واكدت عضو مجلس النواب في تصريحات لتحيا مصر أن مجلس النواب يستعد من خلال لجانه النوعية بمتابعة أعمال وزارتي الصحة والتموين والجهات المسؤولة للوقوف علي استعدادات الحكومة لشهر رمضان .

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هذا وناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019/2020.

وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة الذي عرضه الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، إلى أن السنة المالية 19/20 شهدت فى الربع الأخير منها جائحة فيروس كورونا وسجل التقرير جهود الدولة المصرية شعبا وبرلمان وحكومة أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياتها على كافة الاصعدة والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح الذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الأربعة الفائتة وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم فى صبر وجلد ورضاء.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقش طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.