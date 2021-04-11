/626678/مع-السلامة-للي-عايز-يمشي-تعرف-على-حقيقة-رحيل-موسيماني-عن-الأهلي

دائما يرتبط مصير بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بالرحيل خلال الفترة القادمة، ومن أجل تدريب منتخب جنوب إفريقيا خلال الفترة القادمة، ويأتي ذلك بعد عدم تأهل البافانا بافانا إلي كأس أمم إفريقيا 2021، وخرجت أخبار عديدة بموافقة المدرب وأخبار آخرى تنفي موافقة المدرب.

تحدث الإعلامى سيف زاهر مقدم برنامج " ملعب أون تايم " على فضائية أون تايم سبورت مع المدير الفنى للنادى الأهلى بيتسو موسيمانى أمس السبت ، وذلك في إحتفالية رابطة النقاد الرياضيين ، وتحدثا بشأن رحيل موسيمانى عن تدريب النادى الأهلى ، والذهاب لتدريب منتحب جنوب إفريقيا .

أوضح موسيمانى أنه لا يفكر إطلاقا في الرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة ، وأكد موسيمانى أنه لن يرحل عن الاهلى الا بعدما يقرر النادى الأهلى إنهاء التعاقد معه .

أضاف موسيمانى أنه سعيد بالغاية لتدريبه للنادى الأهلى ، ويتمنى أن يسعد جماهير القلعة الحمراء ، ويحقق لهم الفوز .

موضحا أنه قدم إحتياجاته وما ينقص الفريق للموسم الجديد ، وذلك بالإتفاق مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى .

رحيل موسيماني

الجدير بالذكر أن النادي الأهلير يستعد لمباراته المقبلة أمام فريق النصر في بطولة كأس مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الأربعاء.

ومن ناحيه آخرى يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام غريمة التقليد الزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.

رئيس سيمبا: مواجهة الأهلي صعبة.. وأتمنى عدم اللعب أمامهم مرة أخرى «صور»

نشرت باربرا جونزاليز رئيس نادي سيمبا التنزاني عبر حسابها الشخصي انستجرام، بعد مباراة فريقيها أمس أمام الأهلي في لقاء الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الأولي من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء في منشور باربرا جونزاليز صورة من مباراة الفريقين امس، وكتبت عليها "فخورة جدًا بمستوى لاعبينا، لأننا لعبنا كأبطال، أنهينا دور المجموعات فى القمة برصيد 13 نقطة، المحطة التالية نهائيات الدور ربع النهائى لدورى الأبطال الإفريقى".

شهد علي لقاء الفريقين أمس ملعب السلام بالقاهرة، في لقاء إياب مباراة الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الأولي، والتي انتهت لصالح الأهلي بنتيجة هدف دون رد، سجلة اللاعب محمد شريف.