/626679/أحمد-خالد-صالح-يكشف-عن-حالة-والدته-الصحية-بعد-إصابتها-بكورونا

كشف الفنان أحمد خالد صالح، عن تحسن الحالة الصحية لوالدته بعد إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

دوت الخليج يرصد آخر تطورات الحالة الصحية لوالدة الفنان أحمد خالد صالح، فضلًا عن حالة الموسيقار هاني مهنا بعد تملك الفيروس من العائلة بالكامل.

آخر التطورات الحالة الصحية لوالدة أحمد خالد صالح

كتب أحمد خالد صالح، قائلًا: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، بفضله وبنعمته وبكرمه وبدعواتكم اللي ارجوكم تستمر لأمي ولكل مريض بالشفاء العاجل، بتتحسن وإن شاء الله يلحقنا برمضان غير فاقدين ولا مفقودين.. كل سنة وأنتم طيبين".

وكان قد أعلن أحمد صالح عن إصابة والدته منذ أيام عبر خاصية استوري على انستجرام فكتب: "دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم".

إصابة هاني مهنا بفيروس كورونا

وطمأن أحمد خالد صالح جمهوره مؤخرًا، على صحته وصحة زوجته الفنانة هنادي مهنا، وصرح بأن أعراضه لم تتخطى سوى الاحساس ببعض التكسير.

وأتت إصابة هاني مهنا والد الفنانة هنادي منها بفيروس كورونا بعد 10 أيام من إعلان الأخيرة وزوجها الفنان أحمد خالد صالح إصابتهما بالفيروس وخضوعهما للعزل المنزلي واتباعهما بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس.

الجدير بالذكر، أن الفنان خالد صالح يجتمع مع زوجته في مسلسل إذاعي جديد بعنوان "رحلتي من الشك لبلطيم" الذي من المقرر عرضه في رمضان هذا العام.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي عن العلاقات في السنة الأولى بعد الزواج ويجسد فيه صالح دور "حازم" الذي يحاول الوصول مع زوجته "سارة" لمجأ الناجيين من كارثة كونية في بلطيم.