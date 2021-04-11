/626680/ماذا-قال-نجوم-الفن-عن-زيارة-قيس-السعيد-إلى-القاهرة

حرص عدد من نجوم الفن على التواجد أثناء زيارة الرئيس التونسي قيس السعيد في السفارة التونسية بالقاهرة، في زيارته الرسمية لمصر لمدة ثلاثة أيام.

دوت الخليج يرصد أبرز النجوم الذين استقبلوا الرئيس قيس السعيد بحفاوة بالغة، داخل السفارة التونسية، فضلًا عن تعليقاتهم بشأن تلك الزيارة.

درة وهاني سعد

تواجدت الفنانة درة وزوجها المهندس هاني سعد في السفارة التونسية، أمس السبت، حيث نشرت صورة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تجمعها بالرئيس التونسي قيس السعيد معربة عن سعادتها بلقائه.

كتبت درة عن زيارة الرئيس التونسي، قائلة: "شرفنا اليوم لقاء فخامة رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، في مقر السفارة التونسية بالقاهرة".

عائشة بن أحمد

كما تواجدت أيضًا الفنانة عائشة بن أحمد لإستقبال الرئيس التونسي، حيث نشرت صورتها مع الرئيس قيس السعيد معقلة عليها قائلة: "بالسفارة التونيسية بمصر كان لنا لقاء كله مودة وعفوية من قبل الرئيس الجمهورية قيس السعيد الذي لم يفته التواصل مع جاليتنا ولفتة كريمة خاصة بالفنانين المتواجدين هناك فكل الشكر والأمتنان".

زيارة الرئيس التونسي لمصر

جاءت زيارة الرئيس التونسي لمصر لتعزيز التعاون والعلاقات بين مصر وتونس، حيث تناول الرئيس قيس السعيد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهتمام المتبادل بين الدولتين، بالإضافة أيضًا لإطلاع الرئيس التونسي على بعض مشاغل الجالية التونيسية في مصر والإنصات إلى مقترحاتهم و التفاعل معهم.

زار الرئيس التونسي قيس السعيد في أول يوم له في مصر، عددًا من الأماكن الأثرية منها مسجد عمرو بن العاص وحرص على أداء الصلاة داخل المسجد، كما زار قلعة صلاح الدين الأيوبي، بصحبة وزير السياحة والآثار خالد العناني، فضلًا عن تجوله في القاهرة الفاطمية، وخاصة شارع المعز والحسين.

الجدير بالذكر، أن الرئيس التونسي يستكمل جولاته متحف ومسارح دار الأوبرا المصرية، بعدها يشهدا احتفالية فنية مصرية تونسية تقام في السادسة مساء على المسرح الكبير.