/626681/الأزمات-تتوالى-بين-الاتحاد-الإفريقي-والجبلاية-بسبب-الأندية-المصرية

فجر موعد دوري أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة أزمة جديدة لدى اتحاد الكرة، بعدما حدد الكاف يوم 10 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق البطولة الجديدة وهو ما يمثل عقبة كبيرة قبل تحديد مواعيد القيد لدى الجبلاية حتى يتسنى للأندية قيد لاعبيها أو حسم موقف الراحلين من صفوفهم.

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فيما مايزيد الأزمة هي انتهاء بطولة الدوري في 30 سبتمبر، وذلك يعني انتهاء بعد انطلاق النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، دون وجود أي فرصة الأندية لقيد الجدد أو رفع أسماء الراحلين عن صفوفها.

فيما بداء مسئولو اتحاد الكرة خوض بعض الاتصالات مع الكاف وذلك لتوضيح العقبات التى تحول دون انتهاء الدورى المصرى قبل 30 سبتمبر، من حيث كثرة التوقفات وظروف كورونا وانطلاق الموسم الحالى متأخرا على أمل الحصول على استثناء من الكاف للأندية المصرية بشأن القيد الافريقى الجديد.

أكد مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عن أنه سيتم تحمل كافة التكاليف حكام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم 18 إبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري، خاصة أنه هناك قرار مسبق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب لمباراة القمة وتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام هذا الطاقم ، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة تغيير هذا البند في الفترة المقبلة وتحمل الناديين الأهلي والزمالك تكاليف الحكام الأجانب في المباراة التي تجمعهما.

ومن ناحيه اخري قرر الاتحاد المصري لكرةالقدم برئاسة أحمد مجاهد زيادة المساهمة الشهرية لجمعية رعاية قدامى اللاعبين هذا الشهر بمقدار 100 ألف جنيه بمناسبة شهر رمضان المعظم، وكان الاتحاد المصري قد قرر زيادة مساهمته الشهرية للجمعية من 70 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

وافقت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على اكتفاء الأندية بتحاليل الدم "رابيد تيست" للاعبين قبل مباريات الدورى المصرى وذلك بعدما اشتكت الأندية من ضغظ المستحقات المالية.

وقد منح اتحاد الكرة للأندية حرية الأختيار في عمل مسحات كورونا أو “رابيد تيست” وفقا لإمكانيات كل نادي بعدما أبدى أغلب الأندية اعتراضهم على تحمل التكلفة المالية في مسحات كورونا للاعبين هذا الموسم قبل كل مباراة.

موعد مباراة القمة

ويستعد النادي الأهلي لمباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.