/626682/استجابة-لخطابات-عمرو-درويش-إدراج-مركزي-بنها-وكفر-شكر-لمبادرة-حياة-كريمة

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أنه إيماءً للخطابات الصادرة من مكتبه بداية من ٢٠٢١/٢/٥ موجهة لوزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط تم الرد ،بشأن سرعة إدراج مركز بنها ومركز كفر شكر لمبادرة حياة كريمة.

وأكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب ، على أنه تم التوجيه والرد بسرعة إدراج المركزين وفق الاحتياجات المتعلقة بكل قرى المركزين.

ولفت النائب عمرو درويش إلى ان المركزين من المراكز ذات الكثافة السكانية المرتفعة ، مشيرا إلى ان المركزين محرومان من كثيرا من الخدمات الاجتماعية ، وانطلاقا من المبادرات الرئاسية الهامة للإرتقاء بمستوي حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة ، لابد من إدراج المركزين ضمن مبادرة تطوير قري الريف المصري حياة كريمة .

حياة كريمة

وتجدر الإشارة إلى ان مبادرة حياة كريمة تأتي ضمن المبادرات التي أطلقتها لرئاسة الجمهورية لتحسين حياة المواطنين والارتقاء بمستويات المعيشة ، وتوفير الخدمات الاجتماعية والترفيهية،فضلا عن تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مياه وغاز طبيعي وصرف صحي ، ثم الانتقال إلى مشروعات ما فوق الأرض والاهتمام بالمنشأت الخدمية والحيوية من أجل توفير حياة آدامية تليق بالمواطنين .

الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

هذا وبدأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد ، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن تقريرها العام ، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

طلبات مناقشة عامة بشأن دعم الفلاح

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقش طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

اقرأ أيضا:تعرف على توصيات البرلمان بشان الموازنة العامه للدولة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

وكان المستشار حنفي الجبالي قد أعلن خلو مقعد النائبة فرحة الشناوي التي وافتها المنية منذ أيام ، وذلك بعد إخطار من اللواء محمود توفيق إىل مجلس الانواب يفيد بوفاة النائبة الدكتورة فرحة الشناوي