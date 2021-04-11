/626683/بسبب-بوسكيتس-فاسكيز-يغيب-عن-صفوف-ريال-مدريد-لنهاية-الموسم

خرج الإسباني لوكاس فاسكيز الجناح الأيمن لفريق ريال مدريد، في لقاء الفريق أمس في كلاسيكو الأرض أمام برشلونة، في لقاء الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز، علي ملعب ألفريد دي ستيفانو معقل ريال مدريد.

أجري الفرنسي زين الدين زيدان التبديل الأول والإضطراري في صفوف الفريق الملكي ريال مدريد، في الدقيقة 43 من عمر المباراة، بخروج لوكاس فاسكيز بسبب الإصابة التي اشتكي منها اللاعب في ركبته اليسري ونزول ألفارو أودريوزولا.

إصابة لوكاس فاسكيز

أجري لوكاس فاسكيز اشعه علي ركبته اليسري التي كان يشتكي منها بعد المباراة، وتبين أنه يعاني من الألتواء في الرباط الصليبي، ومن المعروف أن مدة التعافي من هذه الإصابة، سوف تحرمة من المشاركة مع الفريق حتي نهاية الموسم.

ومن الجدير بالذكر أن فاسكيز تعرض لتدخل قوي في الدقيقة 42 من عمر المباراة، عن طريق لاعب الوسط لفريق برشلونة بوسكيتس، في تدخل قوي زاحف علي الارض علي الجانب الأيمن من الملعب.

نتيجة مباراة كلاسيكو الأرض

حسم الفريق الملكي لصالحة بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل الهدف الأول في المباراة كريم بنزيما في الدقيقة 14، وسجل الهدف الثاني في المباراة توني كروس في الدقيقة 32، وقلص الفرق الفريق الضيف برشلونة في الدقيقة 55 عن طريق أوسكار مينجويزا جارسيا.