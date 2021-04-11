/626684/أول-تعليق-من-تريزيجية-بعد-إصابته-بالرباط-الصليبي

علق محمود حسن تريزيجية، لاعب أستون فيلا عبر مواقع التواصل الإجتماعي «إنستغرام»، على إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والتي أنتهت بفوز الريدز بهدف نظيف.

وشارك تريزييجة صورة لمجموعة من الادعية، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستغرام، منها : “ الحمد الله على كل شئ ، الحمد الله حين نفرح وحين نمرض وحين نزعل”.

وأثبتت الأشعة المبدئية إصابة محمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا والمنتخب المصري، بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد أن تعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال لقاء ليفربول الذي أنتهي بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن يبدء اللاعب بفريق أستون فيلا خلال الساعات القادمة، فترة التأهيل المبدئية قبل خوض العملية الجراحية في الركبة ثم بعدها تبدء مرحلة العلاج الطبيعي.

إصابة تريزيجية بقطع في الرباط الصليبي

وكان أستون فيلا قد خسر من ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثون من الدوري الإنجليزي، في لقاء شهد تألق محمود تريزيجية في المباراة وكان قريب من التسجيل قبل أن ترتطم الكرة بالقائم الأيمن، لكنه غادر الملعب مصابا.

في حراسة المرمي : أليسون بكيير.

في خط الدفاع : أليكساندر أرنولد – نات فيليبس – كاباك – روبيرتسون.

في خط الوسط : فابينيو – جيمس ميلنير – فينالدوم.

في خط الهجوم : محمد صلاح – ديجو جوتا – فيرمينيو.

حجم إصابة تريزيجية أمام ليفربول

وأعلن الإنجليزي دين سميث تشكيل فريقه أستون فيلا أمام ليفربول في لقاء الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تريزيجية أساسي في تشكيل أستون فيلا

ودخل أستون فيلا المباراة أمام ليفربول بتشكيل شهد تواجد تريزييجة في التشكيل الأساسي وجاء كالتالي:

في حراسة المرمي : مارتينيز.

في خط الدفاع : كاش – كونسا – مينجيس – تارجيت.

في خط الوسط : دوجلاس لويز – ناكامبا – تراوري – جون ماكجين.

في خط الهجوم : محمود تريزيجيه – أولي واتكينيس.