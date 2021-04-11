/626685/طارق-يحيي-أرفض-تواجد-الحكام-المصريين-في-لقاء-القمة

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن الترجي التونسي ومولودية الجزائر من مصلحتهما خروج الفريق الأبيض من دوري أبطال أفريقيا،

وقال طارق يحيى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الزمالك هو من وضع نفسة في هذا المأزق، إذا كنت تريد الفوز أن تتأهل، فيجب أن يبقى بدراعك، لايوجد مجاملات في عالم كرة القدم، ومن ناحيه اخري ان الترجي التونسي كان متفق مع المولودية لانهم كانوا يعلمون مداي قوة الزمالك”.

أول تعليق من تريزيجية بعد إصابته بالرباط الصليبي

وتابع قائلاً : "الترجي والمولودية كانوا خائفون من الزمالك، لااحد من السبع فريق المتأهله لدورالثمانية يستحقوا التأهل بأستثناء الأهلى المستويات متقاربة، وكانت بطولة سهلة نوصل فيها للنهائى".

أستكمل: "التتوج ببطولة الدوري الممتاز لمصالحة جماهير الزمالك لايجب ان تخرج البطولة من ميت عقبة، يوجد مباراة مصيرية بين الأهلي والزمالك المتصدر فلوسكوا هتاخدوها فى اى وقت كأنكوا داخلين جمعية وهتتأخر شوية، لازم نبقى نركز فى الملعب ونصالح الجمهور ببطولة".

وتابع :"اتمني التحكيم يكون اجنبي لمباراة القمة لرفع الحرج عن الحكام المصرين وهم الأنسب في ذلك الوقت ".

وعن اتحاد الكرة قال طارق يحيى: " كيف يتم تعيين فينجادا هذا الأمر غير مفهومكل الأحترام له، ولكن كيف مدرب مصر للمنتخب المصري ومدرب أجنبى للاتحاد، نملك خبرات هائلة فى الكرة المصرية لشغل هذا المنصب مثل ضياء السيد وبدر حامد فهو الأنسب فى هذا المكان، وتعيينه يهدر جهود كوادر مصرية ولكن نتمنى أن يقدم فينجادا جديد للكرة المصرية".

أكد مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عن أنه سيتم تحمل كافة التكاليف حكام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم 18 إبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري، خاصة أنه هناك قرار مسبق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب لمباراة القمة وتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام هذا الطاقم ، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة تغيير هذا البند في الفترة المقبلة وتحمل الناديين الأهلي والزمالك تكاليف الحكام الأجانب في المباراة التي تجمعهما.

ومن ناحيه اخري قرر الاتحاد المصري لكرةالقدم برئاسة أحمد مجاهد زيادة المساهمة الشهرية لجمعية رعاية قدامى اللاعبين هذا الشهر بمقدار 100 ألف جنيه بمناسبة شهر رمضان المعظم، وكان الاتحاد المصري قد قرر زيادة مساهمته الشهرية للجمعية من 70 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

وافقت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على اكتفاء الأندية بتحاليل الدم "رابيد تيست" للاعبين قبل مباريات الدورى المصرى وذلك بعدما اشتكت الأندية من ضغظ المستحقات المالية.

وقد منح اتحاد الكرة للأندية حرية الأختيار في عمل مسحات كورونا أو “رابيد تيست” وفقا لإمكانيات كل نادي بعدما أبدى أغلب الأندية اعتراضهم على تحمل التكلفة المالية في مسحات كورونا للاعبين هذا الموسم قبل كل مباراة.

موعد مباراة القمة

ويستعد النادي الأهلي لمباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.