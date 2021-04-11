كريم فهمي يكشف عن تجربته الجديدة في رمضان 2021..من الدراما الرومانسية لتقديم المقالب

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دوت الخليج يكشف تفاصيل برنامج الفنان كريم فهمي، الذي سينطلق مع بداية شهر رمضان الكريم 2021.

كريم فهمي يكشف تفاصيل برنامجه الجديد

كتب الفنان كريم فهمي، عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، قائلًا: "تجربة جديدة جدًا بالنسبالي برنامج خمس نجوم برنامج مقالب على أم بي سي وأتشرفت اني اتواجدت مع أربعة من النجوم الكبار، يارب يعجبكم"، حيث تعد هذه أول مشاركة لكريم فهمي في تقديم برامج المقالب.

يضم برنامج "خمس نجوم" كلًا من الفنان كريم فهمي، مصطفى قمر، غادة عادل، محمد الشرنوبي، والفنانة اللبنانية نور، حيث يقدم كل نجم 6 حلقات من البرنامج، وتقوم فكرة البرنامج على خداع الضيوف وأستضافتهم على أساس أنه برنامج حواري و يتم بعدها تنفيذ المقلب.

يشارك عدد كبير من الفنانيين و المطربين في برنامج خمس نجوم من بينهم الفنانة هيفاء وهبي التي ستكون الضحية الأولى للبرنامج، والمطرب الشعبي حمو بيكا، والفنانة داليا البحيري و العديد من الوسط الفني، ومن المقرر عرض البرنامج على قناة "إم بس سي" في تمام الساعة 9 مساءًا.

آخر أعمال كريم فهمي

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان "كريم فهمي" مسلسل "ونحب تاني لية" الذي لقى نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي بالتعاون مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث قدم شخصية "مراد السويفي" الذي أثار جدلُا واسعًا من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب رومانسيته الشديدة وأهتمامه الدائم بحبيبته، الأمر الذي جعل الفتيات يتسألن عن كيفية العثور على هذه الشخصية على أرض الواقع.