/626688/محمد-رمضان-vs-عمرو-أديب--أزمة-بدأت-بإعلان-وأشعلها-إلقاء-الأموال

يواصل الفنان محمد رمضان إثارة الجدل، وذلك بعد الحكم الذي صدر ضده مؤخرا بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر، ولكن هذه المرة مع الإعلامي عمرو أديب الذي هاجمه بسبب الفيديو الذي نشره وهو يلقي بالأموال في حمام السباحة الخاص به.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو من مسلسله الأسطورة مضيفا مقطع صوتي للإعلامي عمرو أديب وهو يهاجمه، ليرد عليه قائلا "بس يا بابا" في إشارة واضحة إلى عمرو أديب.

وانتقد الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج الحكاية المذاع عبر قناة mbc مصر، الفنان محمد رمضان بسبب مقطع الفيديو الذي ظهر به وهو يلقي بالأموال في حمام السباحة، قائلًا: "الشعب اللي بتستفزه دا طفحان الكوتة وبيجري على لقمة العيش، ليه استفزاز الناس؟ أنت عايز تبقى تريند، الناس اللي أنت استفزتها هما اللي عملوك لأن جزء منك سوشيال ميديا ".

ووجه أيضًا عمرو أديب رسالة صارمة لمحمد رمضان قائلًا: "لو مبطلتش اللي بتعمله دا أبشر.. ربنا قادر ياخد كل دا منك في ثانية"، ونصحه بضرورة وعيه والتوقف عن مثل هذه التصرفات قائلًا: "بدل ما ترمي الفلوس اتبرع بيها لجهة معينة.. وبطل تستفز الناس الأولى أنك تحببهم فيك دا أنت داخل على رمضان وليك أعمال هتتعرض.. لسه عندك وقت يا محمد ترجع عن موقفك وتعتذر للناس، بلاش غرور".

وكان محمد رمضان قد نشر منذ عدة أيام مقطع فيديو أخر وهو يلقي برزمتين من الدولارات لنمر، في إشارة منه لعدم اهتمامه بالأموال بعد حكم القضاء ضد بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار الموقوف أشرف أبواليسر.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تشهد أزمة وهجوم متبادل بين عمرو أديب ومحمد رمضان، حيث شهد الشهر الماضي أزمة مماثلة، بعدما أنتقد عمرو أديب تصرف محمد رمضان خلال تصوير إعلانه الأخير”فري فاير”، بسبب عدم اهتمامه بإصابة أحد المشاركين بالإعلان، ليقرر محمد رمضان الهجوم على عمرو أديب بسبب تجاهل إصابته والهجوم عليه.

ولم يكتفي رمضان حينها بالرد لمرة واحدة على عمرو أديب، بل قام بالسخرية مرة أخرى من انتقاد عمرو أديب له حول حقيقة كونه نمبر وان أم لا، وذلك بنشر مقطع ساخر لتعليقه مصحوبا بمقطع له من أحد أعماله الفنية.

الجدير بالذكر أن المحمكة الاقتصادية، أصدرت قرار بإلزام الفنان محمد رمضان دفع 6 ملايين جنيه للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، بسبب الأضرار التي لحقت به نتيجة نشر رمضان صورة على متن طائرة يقودها أشرف أبو اليسر، معلقًا عليها أنها تجربة لقيادة الطائرة.