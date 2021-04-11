/626689/خلاف-بين-أيمن-أشرف-و-على-معلول-داخل-الأهلي

أيمن أشرف وعلى معلول في خلاف كوميدى على من هو أفضل ظهير أيسر.

نشر نجم النادى الأهلى على معلول أستورى على مواقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " يهنئ فيها أيمن اشرف الذي يلعب باك ليفت بديل له في القلعة الحمراء من وقت إصابته .

كتب معلول في أول استورى له " كل سنة وانت طيب يا أحسن باك ليفت في افريقيا " ، ويرد أيمن ب إيموجى يضحك فيه " لا انت أحسن باك ليفت فـ افريقيا والعرب " .

يرد معلول " والله بعديك ي عالمى " ، وتتواصل الكوميديا بين نجمى القلعة الحمراء ويرد أيمن " بس العين متعلاش على الحاجب " ، ويرد معلول " ولا حاجب مفيش بعد السبحة " .

كان علي معلول قد عادي إلي مصر قبل أيام لإستكمال برنامجة التأهيلي، ومتابعة من جانب طبيب منتخب تونس الأول، وذلك بعد طلب اللاعب وشكوى طبيب الأهلي بسبب تفاقم إصابتة خلال الفترة الاخيرة، وهو ما أغضب اللاعب ومسئولين النادي لأنه من العناصر الأساسية داخل الفريق.

وبعد إعلان غياب نجم الحلول “معلول” عن النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، تعرف على المباريات التى يغيب عنها .

-الأهلى وسيمبا بدورى أبطال إفريقيا.

-الأهلى والنصر بكاس مصر .

-الأهلى والزمالك بالدوري .

-الأهلى وسموحة بالدوري .

-الأهلى والمصري بالدوري .

-الأهلى وإنبي بالدوري .

-الأهلى والجونة بالدوري .

-الأهلى وغزل المحلة بالدوري .

-الأهلى والاتحاد بالدوري .

الجدير بالذكر أن الاهلى يقابل غريمة التقليدي الزمالك يوم 18 ابريل الحالى في قمة يديرها حكام مصريين