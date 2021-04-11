السفير دياب اللوح يكّرم الدكتور حسام طوقان

جدة - نرمين السيد - كرم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، المستشار الطبى السابق الدكتور حسام طوقان، ومنحه درع السفارة تقديراً لمسيرته المهنية الكبيرة، وانتهاء فترة مهامه فى سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية.





وأشاد السفير دياب اللوح بفترة عمل الدكتور حسام طوقان لدى سفارة فلسطين بالقاهرة والتى شهد له خلالها بالمهنية والكفاءة والتفانى فى العمل، مثمنًا دوره منذ التحاقه فى السفارة، وجهوده الوطنية فى خدمة الشعب الفلسطينى.

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