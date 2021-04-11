السيسى يوجه كلمه لملك الأردن بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وجاء فى نص الكلمة :

أخي الكريم جلالة الملك/ عبد الله الثانى،

ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة،

إنه لمن دواعى الفخر والسرور أن أشارك معكم - جلالة الملك والشعب الأردنى الشقيق - فى الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وهى المناسبة الغالية والعزيزة على مصر وعلى العالمين العربى والإسلامى، والتى تمثل فرصة لتجديد التزامنا تجاه شعبينا الشقيقين، بتعزيز العمل المشترك، وتنسيق الجهود للمضى قدماً بمسيرة العلاقات بين البلدين، وأن نسعى سوياً لاستكشاف المزيد من فرص التعاون المثمر لتحقيق الأمن، والاستقرار، والازدهار، والسلام، والتنمية لشعوب ودول المنطقة.

وإننا نستذكر بحق الدور المحورى للأردن على الساحتين العربية والإسلامية، وما قام به لدعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، وكذلك نسجل للأردن الشقيق وقوفه الدائم بجانب مصر ومساندته للقضايا التي تمسها، وذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية والوثيقة التى تجمع بيننا على المستويين الرسمى والشعبى.

جلالة الملك عبد الله الثانى

لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التوافق الاستراتيجى بين مصر والأردن قادر على التعاطى مع كافة التحديات، ذلك التوافق النابع من أواصر العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

ومن هنا، أود أن أختتم بتقديم تهنئة من الشعب المصرى للأردن ملكاً وحكومةً وشعباً بمناسبة احتفالية مئوية المملكة الأردنية الهاشمية، متمنياً لكم ولشعبكم الشقيق المزيد من السلام والازدهار والاستقرار لمواصلة مسيرة التعاون والتنسيق بيننا لما فيه خير بلدينا وشعبينا، وأمتنا العربية.