رسلان يستقبل قائد قطار لتكريمه نظير قيامه بلفته إنسانية الوقوف لحين مرور...

استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد السيد مصطفى احمد بدوي، قائد قطار، لتكريمه نظير قيامه بلفته إنسانية أثناء قيادته قطار ٧٧٦ القاهرة/ سوهاج خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري، تمثلت في الوقوف لحين مرور جنازة كبيرة على شريط السكة الحديد أمام نجع الجعران بقرية بنى هلال والشيخ صالح بمركز المراغة بسوهاج للدفن بالمقابر.
وأثناء اللقاء، أعرب رئيس الهيئة عن حرصه على تكريم النماذج المشرفة التي تُعلي دائما قيمة أساسية تتمثل في خدمة الراكب والحفاظ على حياة المواطن أثناء تأدية العمل، مع الالتزام الكامل بلوائح التشغيل المنظمة للعمل داخل الهيئة.
كما أكد المهندس أشرف رسلان على أن الهيئة مليئة بالنماذج المماثلة، والتي لا تدخر جهدًا في سبيل تقديم خدمة تليق بالمواطن وتلبي كافة احتياجاته.
وفي نهاية اللقاء، حرص رئيس الهيئة على تقديم شهادة تقدير ومكافاة مالية والتقاط الصور التذكارية مع السيد قائد القطار.
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