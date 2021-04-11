مظاهر رؤية هلال رمضان الكريم العام الجارى.. مساء الليلة 11 أبريل 2021

تصدر رؤية هلال رمضان التريند على جوجل، وذلك لاستقبال ملايين عمليات البحث للتعرف على رؤية هلال شهر رمضان الذي يوافق الاحتفال به مساء الليلة الأحد، وإعلان رؤية الهلال من عدمه ليتم إقرار غدأً الاثنين أول أيام شهر رمضان الكريم أو بعد غد الثلاثاء حال تعذر رؤية الهلال بالعين المجردة أو المناظير المخصصة لرؤية هلال رمضان كل عام.

رؤية هلال رمضان ودار الافتاء

جميع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها تتجه أنظارهم واهتماماتهم الليلة لمعرف رؤية هلال شهر رمضان، من خلال دور الإفتاء في كل الدول الإسلامية، فيما دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان الموافق 11 أبريل الحالي.



رؤية هلال رمضان والنتيجة الشرعية

و الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، سيعلن خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يحضر حفل رؤية هلال رمضان عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة.

و يحضر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد الضونيى وكيل الأزهر، نائباً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتى الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

مظاهر رؤية هلال رمضان الكريم العام الجارى 2021:

هلال شهر مضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين الموافق 12أبريل2021م (اليوم التالى ليوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11أبريل2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ26 دقيقة، وفى القاهرة بـ30 دقيقة، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26- 31 دقيقة(.

رؤية هلال رمضان في عواصم المدن العربية والاسلامية:

رؤية هلال رمضان في العواصم والمدن العربية والإسلامية، الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الاثنين 12أبريل2021م هو المتمم لشهر شعبان 1442هـ، وتكون غــرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء13أبريل2021م

رؤية هلال رمضان بالعين المجردة

وكانت المحكمة طالبت ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، وقالت إنه "في حال لم يُرى الهلال مساء اليوم الأحد، فيتحرى رؤية الهلال مساء غداً الاثنين الموافق الثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه، بناء على الأمر السامي رقم 1829 وتاريخ 1433/1/7هـ القاضي برصد أهلية الشهور في اليوم التاسع والعشرين والذي يليه".

رؤية هلال رمضان والاحتفال الرسمي

ودار الافتاء المصرية تستطلع مساء اليوم الأحد هلال شهر رمضان المبارك، في احتفال رسمى، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، وفق ضوابط إقامة المؤتمرات التي أعلنتها لجنة إدارة أزمة كورونا.

