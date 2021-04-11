تعويم الكراكة مهاب مميش وإنزالها فى بحيرات الإسماعيلية

أنهت هيئة قناة السويس منذ قليل، عمليات تعويم الكراكة مهاب مميش وإنزالها من سفينة الشحن الصينية فى منطقة البحيرات القريبة من قرية أبو سلطان بمدينة فايد فى الإسماعيلية.

ودفعت هيئة قناة السويس بالقاطرات بركة 1 ومساعد 2 ومساعد 3 ومصاحب 2 إلى منطقة البحيرات للمساعدة فى عمليات الإنزال بإشراف مهندسى الكراكات وهيئة قناة السويس وترسانة IHC الهولندية.

ووصلت الكراكة مميش صباح أمس إلى منطقة البحيرات على متن سفينة الشحن الصينية "XIANG-RUI Kou".

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مجموعة عمل مشتركة ضمت مهندسو إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية صعدت على متن السفينة لوضع خطة الإنزال وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة وإجراء حسابات الاتزان وتعويم الكراكة.

وأشار ربيع إلى هيئة قناة السويس اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدى الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسى ومحطات مراقبة الملاحة.

وبدأت الكراكة مهاب مميش رحلتها فى البحر الأسبوع الماضى فى طريقها إلى الإسماعيلية، وعلى متنها فريق عمل متكامل من مهندسى وفنيى هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيو الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن إجراءات فصل الكراكة مميش عن السفينة بعد وصولها بحيرات الإسماعيلية تمت تحت إشراف ومتابعة من هيئة قناة السويس وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة IHC الهولندية، على أن تتولى قاطرات الهيئة بعد ذلك تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحي.

وتتمتع الكراكة مهاب مميش بمواصفات فنية قوية، وتعد ماصة طاردة تلائم العمل فى القناة، يبلغ طولها 147.4مترًا، وعرضها 23 مترًا، وغاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 مترًا، وقدرة كلية 29290 كيلو وات، ويصل أقصى عمق حفر للكراكة مهاب مميش، 35 مترًا، وهى مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، على أن أسطول الكراكات يعد الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها استراتيجية تطوير المجرى الملاحى لقناة السويس، والضمانة المثلى للحفاظ على عمق القناة البالغ 24 مترًا والذى يسمح بعبور السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية والتكريك، مشيرًا إلى اتساع نطاق عمل أسطول الكراكات التابعة لقناة السويس خلال الآونة الأخيرة، ليمتد للمشاركة فى أعمال تطوير الموانئ المصرية وتطهير البحيرات.

وتعمل شركة IHC الهولندية على تدشين كراكة أخرى لصالح قناة السويس، وهى الكراكة "حسين طنطاوي"، وهى تطابق المواصفات الفنية للكراكة مهاب مميش، ويبلغ إجمالى تكلفة الكراكتين حوالى 300 مليون يورو، ومن المقرر وصول الكراكة الأخرى "حسين طنطاوى" أغسطس المقبل، وتعدان الكراكة مهاب مميش و"حسين طنطاوى"، الأكبر بالشرق الأوسط حيث يصل طولهما 147.5 متر، ويعملان فى أعماق 35 مترًا.