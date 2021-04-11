الرئيس السيسى فى مئوية المملكة: نسجل للأردن الشقيق وقوفه الدائم بجانب مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة إلى أخيه الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة.
وقال الرئيس، إنه لمن دواعى الفخر والسرور أن أشارك معكم - جلالة الملك والشعب الأردنى الشقيق - فى الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وهى المناسبة الغالية والعزيزة على مصر وعلى العالمين العربى والإسلامى، والتى تمثل فرصة لتجديد التزامنا تجاه شعبينا الشقيقين، بتعزيز العمل المشترك، وتنسيق الجهود للمضى قدمًا بمسيرة العلاقات بين البلدين، وأن نسعى سويًا لاستكشاف المزيد من فرص التعاون المثمر لتحقيق الأمن، والاستقرار، والازدهار، والسلام، والتنمية لشعوب ودول المنطقة".
وأشار الرئيس إلى الدور المحورى للأردن على الساحتين العربية والإسلامية، وما قام به لدعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، مضيفا: "وكذلك نسجل للأردن الشقيق وقوفه الدائم بجانب مصر ومساندته للقضايا التى تمسها، وذلك انطلاقًا من العلاقات التاريخية والوثيقة التى تجمع بيننا على المستويين الرسمى والشعبي".
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