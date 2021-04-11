إسعاد يونس تعود للسينما بفيلم "200 جنيه"

قررت الفنانة والمذيعة إسعاد يونس العودة لعالم السينما من خلال عمل جديد بعنوان "200 جنيه" بعد غياب دام 10 سنوات بعيدًا عن السينما المصرية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عودة الفنانة القديرة إسعاد يونس للسينما المصرية وكواليس فيلمها الجديد، فضلًا عن آخر أعمالها السينمائية.

قصة وصناع عمل فيلم "200 جنيه"

ينتمي فيلم "200 جنيه" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، وهو بطولة جماعية يشارك فيه نخبة من النجوم، ولكن لم يُعلن عنهم بعد، ومن إخراج محمد أمين، حيث بدأ التصوير في العمل خلال الأيام الماضية.

إسعاد يونس في صاحبة السعادة

الجدير بالذكر، أن الفنانة والمنتجة والمذيعة القديرة إسعاد يونس تقدم برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على شاشة قناة ال " dmc"، منذ ما يقرب من حوالي 5 سنوات، حيث يهدف برنامجها إلى الحفاظ على الهوية المصرية وإحيائها وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف، كنجوم الفن والرياضة وأصحاب المشاريع ودعمهم، فضلًا عن أبطال مصر في المجالات المختلفة.

آخر أعمال إسعاد يونس السينمائية

كان آخر ظهور لإسعاد يونس في السينما عام 2010، من خلال مشاركتها في فيلم "زهايمر" بطولة عادل إمام، نيللي كريم، سعيد صالح، أحمد رزق، لطفي لبيب وفتحي عبدالوهاب، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج عمرو عرفة.

وعلى جانب آخر تستعد لعرض برنامج إسعاد سعادة الإذاعي، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2021.