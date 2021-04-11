626691 /626691/واقعة-مثيرة-قط-يشعل-النيران-والمواطنين-ده-جن 03:07 م - الأحد 11 أبريل 2021 أثارت واقعة مثيرة في أحد القري المصرية، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مقطع فيديو، قط أسود وهو يقوم بإشعال النيران في كومة من القمامة، وبعد لحظات من اشتعال النيران في القمامة، قام القط بالفرار بعيدا عن المنطقة، وذلك في مقطع فيديو صورته إحدى كاميرات المراقبة. وتباينت أراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو، حيث توقع البعض أن يكون القط عبارة عن جن ظهر في صورة قط أسود، وتوقع أخرين أن يكون لدى القط قدرات خارقة، ومن جهة أخرى أشار أخرين إلى أنه قد يكون كان يبحث عن الطعام قبل أن يسقط شئ أشعل النيران بالقمامة وأنه ليس له علاقة بالحادث. تابع موقع دوت الخليج علي

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