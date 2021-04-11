/626692/مرثا-محروس-تهنئ-الشعب-المصرى-والأمة-العربية-والإسلامية-بحلول-شهر-رمضان

هنأت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال النائبة مرثا محروس فى تدوينة لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “ اسئل الله في هذه الأيام المباركة أن ينعم علي ارض مصر بالسلام وعلى شعبها بالطمأنينة ولقادتها وجيشها بالحكمة، وأن يعيد علينا شهر رمضان المبارك بالخير واليمن والبركات كل عام وحضراتكم بالف خير”.

هذا وقد بعث المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي فى برقية التهنئة: " إنه لمن دواعي سروري أن أهديكم باسمي واسم نواب المجلس خالص التهنئة ‏القلبية وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة ‏والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".‏

وتابع: "لقد وضعتم يا سيادة الرئيس- أمامكم هدفاً لا تحيدون عنه- وهو بناء الاقتصاد ‏والتنمية، وطالبتم الشعب مشاركتكم في تحقيقه، واعتمدتم المصارحة والمكاشفة ‏بالحقائق- مهما كان وقعها- طريقاً، إيماناً منكم بأن نجاح مسيرتنا يتوقف إلى حد كبير على ‏قدرتنا جميعاً على مواجهة المشكلة الاقتصادية بأقدام ثابتة وقلوب طاهرة وأفكار خلاقة".

وأكمل المستشار حنفي جبالي: "ننتهز هذه المناسبة الدينية الجليلة لنقرر أن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات ‏الشعب، يؤيد ويبارك ما يتحقق على أيديكم من إنجازات ظاهرة جلية يقف على كل منها ‏شاهد ودليل، لبلوغ شعب مصر العظيم- الذى أودعكم أمانته- مرفأ الأمن والأمان، ويكون محوراً ‏من محاور التنمية التي يسعى إليها الجميع، وإنه لبالغها بإذن الله".‏

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلاً: "لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، فوقف الله معك مؤيداً ونصيراً.‏"