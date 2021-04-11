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البرلمان يناقش الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2019\2020..صور

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وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم  علي تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشة طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

 

الحساب المالي للعام المالي 2019\202

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب  لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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