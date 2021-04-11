/626696/رئيس-خطة-النواب-تدنى-كفاءة-وفاعلية-بعض-مجالس-إداراة-شركات-قطاع-الأعمال

إستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نتائج فحص اللجنة للمشاكل التى تعانى منها الشركات القابضة التابعة لوزارة "قطاع الأعمال العام" ومدى تأثيرها على حصة الخزانة العامة من أرباح هذه الشركات بالتطبيق على السنة المالية 2018/2019 جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك فى إطار حرص اللجنة على البحث عن موارد جديدة يمكن ضمها للموازنة العامة للدولة لعلاج العجز الذى تعانى منه، فضلاً عن بحث أنسب الوسائل لعلاج الخلل فى الهياكل التمويلية للجهات الحكومية وضبط أداءها المالى بما يحقق أهدافها.

بحث مشاكل شركات قطاع الاعمال

ورأت اللجنة بحث المشاكل التى تعانى منها شركات قطاع الأعمال العام بالتطبيق على الشركات التى تخضع لإشراف وزارة "قطاع الأعمال العام" ومدى تأثيرها على حصيلة الخزانة العامة من حصتها فى الأرباح التى تحققها هذه الشركات، وذلك بالتطبيق على السنة المالية 2018/2019.

تبين للجنة إن ما آل من قيمة الأرباح التى حققتها تلك الشركات البالغ قيمتها نحو 7.5 مليار جنيه إلى الخزانة العامة نحو 2.9 مليار جنيه ، وتعانى العديد من الشركات التابعة من عدة مشاكل، من أهمها: وجود خلل واضح فى هياكلها التمويلية، وارتفاع تكلفة المنتجات التى تقدمها، وتدنى كفاءة وفاعلية بعض مجالس إداراتها، وتفاقم الآلات، ووجود طاقات غير مستغلة، ومخزون راكد بطىء الحركة، وتدنى عوائدها من استثماراتها المالية، وتزايد قيمة مستحقاتها لدى الغير، حيث بلغت نحو 92.5 مليار جنيه، فضلاً عن تزايد قيمة مديونيات الغير طرفها، حيث بلغت نحو 137 مليار جنيه، وغيرها من المشاكل التى رصدتها اللجنة فى التقرير.