/626697/الإسماعيلية-والأزهر-والكتدرائية-والأوبرا-برنامج-الرئيس-التونسي-قيس-سعيد-في-مصر-اليوم

واصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجولات داخل الأماكن الترفيهية في زيارته لجمهورية مصر العربية، وبعد أن زار الحسين وشارع المعز أمس السبت، تجول وزار الإسماعيلية وتبة الشجرة اليوم الأحد، واستقبله شيخ الأزهر ثم كتدرائية "ميلاد المسيح" بعد ذلك.

كاتدرائية ميلاد المسيح والرئيس التونسي

زار الرئيس التونسي، كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله القس تادرس المسؤول عن الكاتدرائية.

وتفقد سعيد الكاتدرائية وتعرف على معالمها الرئيسية، وفى ختام الزيارة قدم القس تادرس هدية تذكارية للضيف عبارة عن أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر.

شيخ الأزهر يستقبل الرئيس التونسي

بينما زار قيس ‏سعيد، مقر مشيخة الأزهر، للقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر ووفد رفيع المستوى من علماء الأزهر الشريف، بالرئيس التونسي في رحاب مشيخة الأزهر.

ويعقد الطرفان لقاءً يتناول سبل تعزيز العلاقات العلمية والثقافية التي تربط بين ‏الأزهر وتونس، كما يناقش اللقاء أهمية ترسيخ الفكر المعتدل ‏ومكافحة التطرف، والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية.‏

زيارة "تبة الشجرة" والرئيس التونسي

وزار الرئيس التونسي صباح اليوم الأحد، جولة في محافظة الإسماعيلية، وزار "تبة الشجرة"، وبعض المواقع التاريخية.

وتضمنت الزيارة، المرور على معدية نمرة 6، وعبور المجرى الملاحي لقناة السويس.

الرئيس التونسي يزور القاهرة الفاطمية

بينما تجول الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت، ورافقه خلالها وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني، في بعض المواقع التاريخية في القاهرة الفاطمية والمواقع التاريخية والدينية.

حفل خاص في الأوبرا للرئيس التونسي

واستكمالًا لجولات الرئيس التونسي، وبمناسبة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره قيس سعيد، عام 2021- 2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية، تستقبل إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الرئيس التونسي قيس سعيد والوفد المرافق له بحضور خالد عناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد.

وتبدأ الزيارة بجولة لتفقد متحف ومسارح دار الأوبرا المصرية، بعدها يشهدا احتفالية فنية مصرية تونسية تقام في السادسة مساء على المسرح الكبير يحييها كل من المطرب لطفي بوشناق، والمطربة ريهام عبد الحكيم، بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

ويحضر الاحتفالية، أعضاء البعثة الدبلوماسية والجالية التونسية في القاهرة، ويتابعها عدد من الإعلاميين والشبكات الإذاعية والفضائيات.