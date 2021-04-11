بدرية طلبة تلفت الأنظار في حفل زفاف ابنتها.."صور"

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احتفلت الفنانة بدرية طلبة بزفاف ابنتها سلمى، مساء أمس، في حفل اقتصر على عدد محدود من أهلها وأصدقائها المقربين في أحد الفنادق الكبرى.

دوت الخليج يستعرض لكم مظاهر احتفال الفنانة بدرية طلبة بزفاف ابنتها سلمى أمس بالإضافة إلى إطلالتها المميزة أثناء الحفل.

بدرية طلبة تحتفل بزفاف ابنتها الصغرى

احيى مطرب المهرجانات الشعبية الفنان حمو بيكا الحفل من خلال تقديم عدد من أغانيه المختلفة، والتي من بينها أغنية "لغبطيطا" التي رقصت على أنغامها الفنانة بدرية طلبة.

ونشرت بدرية العديد من الصور والفيديوهات عبر خاصية استوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” ليتداولها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، مشيدين بإطلالات بدرية طلبة وابنتها سلمى التي ارتدت فستان قصير بسيط وهادئ.

أبهرت “طلبة” جمهورها من خلال إطلالتها المختلفة من حفل زفاف ابنتها، حيث ظهرت في بداية الحفل بفستان زاهي باللون الأحمر، ومن ثم بدلت فستانها لتطل بفستان أكثر شعبية باللون الأسود.

خلاف بين بدرية طلبة وأحمد عاشور

نشب خلاف بين الفنانة بدرية طلبة والسيناريست أحمد عاشور مؤخرًا بسبب قيام بدرية بسب وقذف عاشور وزوجته داخل جروب واتس آب الخاص بالفنانين، ما جعل أحمد عاشور وزوجته الفنانة عايدة غنيم يرفعا قضية ضد بدرية طلبة.

وأصدر القضاء المصري حكم بتغريم الفنانة بدرية طلبة 20 ألف جنيه لصالح السيناريست أحمد عاشور، وتغريمها 20 ألف جنيه أخرى كتعويض مدني مؤقت لصالح عاشور وزوجته.

آخر أعمال بدرية طلبة

ومن ناحية أخرى تشارك بدرية طلبة في مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي، ومن المقرر عرضه في رمضان الجاري.

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والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي ويشارك في بطولته خالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، وعدد كبير من الوجوه الشابة.