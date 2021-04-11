/626703/تطعيم-النواب-بلقاح-كورونا-بعد-الجلسة-العامة-للبرلمان-اليوم

أعلن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، عن استجابة الحكومة لطلب النواب بضرورة بدء التطعيم ضد فيروس كورونا .

تطعيم النواب وآسرهم بالقاح كرونا

وأكد فؤاد في كلمته خلال الجلسه العامه المنعقدة الان عن بدء تطعيم النواب واسرهم بلقاح كورونا بعد الجلسة العامه اليوم .

وأكد الوزير، تم مخاطبة وزارة الصحة بكشف بأسماء النواب، الأسبوع الماضى، وسوف يتم بدء التطعيم من الاسبوع الحالى.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة، إحتجاجا من جانب بعض النواب، على عدم تطعيمهم بلقاح كورونا حتى الأن.

وتدخل رئيس المجلس المستشار جنفى جبالى، ليؤكد أن كل نائب بصرف النظر عن سنه هو يمثل الاف من المواطنين ويلتقلى بهم، متابعا، هذا هو الفرق بين النائب والمواطن، وجميع النواب يمثلون فوق المائة مليون مواطن، وبالتالى فالمطالبة بتطعيمهم، ليس تمييز

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2019/2020.

اقرأ أيضا:ننشر توصيات البرلمان لزيادة أرباح الخزانة العامة

هذا وبدأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد ، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن تقريرها العام ، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقش طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

وكان المستشار حنفي الجبالي قد أعلن خلو مقعد النائبة فرحة الشناوي التي وافتها المنية منذ أيام ، وذلك بعد إخطار من اللواء محمود توفيق إلي المجلس النواب يفيد بوفاة النائبة الدكتورة فرحة الشناوي.

ومن جانبه إستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نتائج فحص اللجنة للمشاكل التى تعانى منها الشركات القابضة التابعة لوزارة "قطاع الأعمال العام" ومدى تأثيرها على حصة الخزانة العامة من أرباح هذه الشركات بالتطبيق على السنة المالية 2018/2019 جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك فى إطار حرص اللجنة على البحث عن موارد جديدة يمكن ضمها للموازنة العامة للدولة لعلاج العجز الذى تعانى منه، فضلاً عن بحث أنسب الوسائل لعلاج الخلل فى الهياكل التمويلية للجهات الحكومية وضبط أداءها المالى بما يحقق أهدافه